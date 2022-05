[Communiqué] Ain : le cimentier Holcim vient de racheter six carrières du groupe Famy

Le 3 mai 2022, le spécialiste suisse du ciment et du béton, Holcim, a racheté six carrières du groupe Famy, acteur indépendant évoluant sur le marché des granulats et implanté à Valserhône (Ain), dans l’est de la France. Ces carrières se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l’acquéreur, ces structures sont idéalement situées pour approvisionner les villes de Dijon (Côte-d’Or), de Lyon (Rhône) et de Genève (Suisse), où la demande en solutions de construction durable connaît une forte augmentation.

Pour Holcim, cette acquisition répond à plusieurs objectifs. Elle lui permet d’étendre sa présence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et de conforter sa position et sa compétitivité en France. Précisons que ce rachat complète les acquisitions réalisées en 2021, par le cimentier, dans les granulats et les bétons prêts à l’emploi. Par ailleurs, le groupe a repris l’an dernier la société Cemex Rhône Alpes, spécialisée dans la fabrication, la production et la vente de béton prêt à l’emploi à destination des professionnels et des particuliers.