[Communiqué] Ain : Lamberet primé au salon IAA Transportation d’Hanovre

L’édition 2022 du salon IAA Transportation s’est déroulée du 20 au 25 septembre 2022 à Hanovre, en Allemagne. Lors de cet événement rassemblant les professionnels de la logistique et du transport routier, l’entreprise Lamberet, un carrossier spécialisé dans les véhicules frigorifiques, a exposé une dizaine de produits. Son catalogue comprenait la semi-remorque de distribution « SR2-e » à batterie électrique rechargeable. Il incluait également le porteur «?zéro émission?» Renault Trucks D 19 Wide GNC et le porteur Iveco Daily 72C18. À cela s’ajoutaient deux modèles de véhicules utilitaires frigorifiques : le fourgon Mercedes « e-Vito »100?% électrique et le fourgon Volkswagen Caddy L2 (affichant un coefficient d’isolation inférieur à 0,4).

Pour l’enseigne originaire de Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain), en plus de l’exposition de ses produits, le salon IAA Transportation a aussi été marqué par l’obtention du trophée « Trailer Innovation Awards » dans la catégorie « Smart Trailer ». Cette distinction a été décernée à sa commande vocale de carrosserie. Cet outil permet, entre autres, d’activer la montée du hayon, l’ouverture et la fermeture de la porte relevante.