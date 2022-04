La société Téréva, établie à Bourg-en-Bresse (Ain), est un acteur spécialisé dans le génie climatique, le confort sanitaire et la vente de produits aux professionnels du second œuvre technique du bâtiment. L’entreprise, filiale du groupe Martin Belaysoud, vient de racheter le lyonnais NED, un distributeur de panneaux photovoltaïques pour les professionnels. Téréva devient ainsi l’actionnaire majoritaire de cette société, détenue jusqu’à présent par Jérôme Rouch, son président, ainsi que par le fonds d’investissement Alter Equity. Jérôme Rouch continuera à piloter le développement de NED et restera l’un des actionnaires de l’entreprise pour les prochaines années.

Téréva conforte, grâce à ce rachat, son implication et sa contribution à la promotion des énergies renouvelables et alternatives. Cet investissement dans le solaire photovoltaïque consolide ses actions en faveur du bas carbone et renforce son plan stratégique qui entend mobiliser des ressources importantes dans la refonte de son offre de produits ainsi que de ses services en génie climatique.

L’expertise de NED permettra à Téréva d’étoffer son offre et d’accompagner au mieux ses clients chauffagistes et électriciens. En outre, cette acquisition donne à NED l’opportunité de poursuivre et d’accélérer son développement aux côtés d’un acteur reconnu dans son domaine.