[Communiqué] Ain : la société Gallin au 127e Congrès national des sapeurs-pompiers de France

La société Gallin est l’une des sept entreprises support du groupe Desautel, expert de la sûreté-sécurité et de la cyberprévention. Fondée en 1946 dans l’Ain, elle est implantée dans deux unités industrielles.

L’entreprise Gallin présente souvent son savoir-faire à travers divers salons. Elle a participé au 127e Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui s’est tenu à Marseille du 13 au 16 octobre dernier. Il s’agit d’un rendez-vous professionnel organisé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C’était une occasion pour l’entreprise de contribuer à la réflexion sur le modèle français de sécurité civile.

Sur le site de Niévroz, l’entreprise conçoit et fabrique des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. Quant au site de Montluel, ce dernier est spécialisé dans la distribution de matériels destinés aux services d’incendie et de secours (extincteurs, casques, vêtements de protection pour pompiers, etc.). Les deux agences aindinoises proposent, par ailleurs, des services de maintenance préventive et corrective pour l’ensemble des équipements commercialisés.

Notons que le groupe Desault est aussi lauréat du trophée ExpoProtection 2021 grâce à son application innovante baptisée « Desault Connect ». Développé au sein de l’usine de Gallin, ce système permet de superviser les équipements de sécurité incendie en temps réel via la mise en place de capteurs connectés.