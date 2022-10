[Communiqué] Ain : la société Bois Logic démarre une activité de construction de micromaisons en bois

Installée dans la ville de Saint-Jean-le-Vieux (Ain), la Société Coopérative et Participative (Scop) Bois Logic est spécialisée dans la fabrication et la conception des structures en bois. Elle vient d’ajouter une nouvelle offre à sa palette dont la « micromaison » ou « tiny house ». Il s’agit d’un concept venu des États-Unis.

La société fabrique et rénove les maisons en charpentes traditionnelles et à ossature en bois avec des matériaux biosourcés, notamment, des ressources naturelles issues de la forêt. Engagée dans une démarche écologique, elle propose un habitat léger et économe en énergie. En effet, les petites maisons consomment moins d’énergie pour le chauffage. De plus, le bois a une excellente performance thermique et peu d’impact carbone.

L’entreprise compte sur ces atouts pour attirer une nouvelle clientèle. La société a une capacité de production d’environ dix micromaisons par an. Par ailleurs, Scop Bois Logic enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires grâce à son activité d’isolation par l’extérieur.