[Communiqué] Ain : la chambre de commerce et d’industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes lance l’édition 2022 du programme Défi anti-gaspi

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) Auvergne-Rhône-Alpes a lancé ce 30 juin l’édition 2022 du Défi anti-gaspi, en partenariat avec l’Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Ce programme s’adresse aux entreprises de la région, y compris celles de l’Ain, qui évoluent dans le secteur de l’agroalimentaire et de la restauration privée. Il répond au Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020, pour lequel la France s’est engagée à diminuer de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2025.

Grâce au Défi anti-gaspi, les entreprises disposent d’environ douze mois d’expérimentation pour mettre en place et tenter de nouvelles démarches afin de réduire de manière significative la casse, le gaspillage et leurs invendus alimentaires. Soutenues par l’ADEME et de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, elles bénéficieront également d’une visibilité à l’échelle régionale et nationale, de septembre 2022 à septembre 2023.