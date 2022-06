[Communiqué] Ain : L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire d’EDF du Bugey est reconnectée au réseau électrique

Le cycle normal d’exploitation des unités de production de la centrale nucléaire d’EDF du Bugey (Ain) prévoit plus de 5 000 activités de maintenance et de contrôle. En 2021, la maintenance des installations a représenté un budget de 110 millions d’euros. La mise en arrêt de l’unité de production n°2 de la centrale, le 19 février 2022, a marqué le lancement de la campagne de maintenance programmée pour cette même année.

S’agissant d’un arrêt pour « simple rechargement », l’activité portait sur le déchargement et le rechargement du combustible, le contrôle des vannes d’isolement de la vapeur produite par les générateurs de vapeur, et quelques modifications contribuant à augmenter le niveau de sécurité. Les groupes électrogènes de secours ont également bénéficié de travaux de maintenance. Des chantiers de contrôle ont aussi été réalisés dans le bâtiment dédié au réacteur et dans les bâtiments électriques.

L’accord au redémarrage du réacteur par l’Autorité de sûreté nucléaire est intervenu le 19 mai 2022 après l’examen des résultats des travaux et des contrôles effectués.