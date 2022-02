[Communiqué] Ain : l’industriel Tubesca-Comabi renouvelle sa certification ISO 9001 et décroche la certification ISO 14001

Le fabricant d’échelles et d’échafaudages Tubesca-Comabi, dont le siège social se trouve à Trévoux (Ain), reconduit avec succès sa certification ISO 9001:2015 suite à un audit réalisé par l’organisme TÜV Rheinland en décembre 2021. Il s’agit d’une norme internationale dédiée aux systèmes de management de la qualité. Elle vise à répertorier l’ensemble des processus mis en place par l’entreprise pour créer une valeur ajoutée. Le renouvellement de cette certification atteste la conformité et l’efficacité du système de management clients, et la capacité de la société à répondre aux exigences légales et règlementaires en vigueur.

Tubesca-Comabi a, en outre, décroché la certification ISO 14001, une norme qui spécifie les exigences relatives au système de management environnemental d’une entreprise. L’obtention de celle-ci récompense les efforts de la société pour réduire l’impact environnemental de ses activités (gestion des déchets, bonnes pratiques environnementales et communication auprès des parties prenantes). D’ici à 2023, le fabricant ambitionne d’obtenir la certification ISO 14001 sur l’ensemble de ses sites industriels, et vise la certification ISO 45001, qui est une norme relative à la santé et à la sécurité au travail.