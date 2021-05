[Communiqué] Ain : l’incubateur de territoire du Grand Bourg accompagnera des porteurs de projets du département

L’incubateur de territoire du Grand Bourg est un dispositif dédié à l’accompagnement d’entrepreneurs sociaux originaires du département de l’Ain. Il est le fruit de la collaboration entre l’Agence pour la Gestion, la Liaison et le Conseil aux Associations (AGLCA), la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) et Ronalpia, une association qui aide des entrepreneurs sociaux.

L’incubateur de territoire du Grand Bourg vise à former une communauté d’entrepreneurs qui répondra à différents besoins sociaux : services aux personnes, mobilités, commerces de proximité, transition écologique, etc. Un premier appel à projets a été clôturé le 26 avril 2021. Les sélectionnés bénéficieront de quinze jours de formation sur tous les aspects du montage de projets (juridiques, financiers, marketing, etc.). Ils auront aussi droit à 18 heures d’accompagnement individuel avec un conseiller dédié, et un accès hebdomadaire aux espaces de coworking de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse durant les neuf mois d’accompagnement. Selon Arthur Joliveau, responsable du nouvel incubateur, « l’idée est que les porteurs se rencontrent et fassent évoluer ensemble leurs projets respectifs ».