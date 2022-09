[Communiqué] Ain : l’entreprise Rostaing fabrique des gants de haute protection pour les pompiers.

Créée en 1789, l’entreprise familiale Rostaing, implantée à Villieu-Loyes-Mollon (Ain), conçoit des gants de haute protection pour l’industrie, le BTP et les pompiers. Ces accessoires de sécurité seront proposés à 70 des 99 services départementaux d’incendie et de secours du Département.

La société Rostaing dispose d’une large gamme de services pour permettre aux pompiers de travailler dans de meilleures conditions. Ces équipements sont conçus pour toutes les interventions. En plus de répondre aux exigences requises en matière de sécurité (ISO 13997, EN 659…), les gants sont équipés de technologies avancées. Ils permettent notamment de se protéger les mains et les avant-bras grâce à un textile innovant qui se gonfle d’air. Ceci dans le but de limiter les risques de brûlure en cas d’incendie en lieu clos ou semi-ouvert lorsque le feu est régulièrement alimenté en air. Par ailleurs, ces gants qui sont fabriqués avec un assemblage de tissus techniques garantissent une isolation thermique ainsi qu’une résistance mécanique élevée.