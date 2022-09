[Communiqué] Ain : l’entreprise Otego commercialise les housses Fireguard

Implantée à Dagneux (Ain), l’entreprise Otego fabrique des équipements de protection incendie anti-adhérents et résistants à l’abrasion. Après le lancement du poncho ignifugé, elle propose les couvertures Fireguard. Ce sont des housses destinées à la protection des œuvres d’art contre les incendies et les fortes chaleurs.

Les housses Fireguard sont faites de fibres minérales recouvertes d’une couche métallique qui leur donne un « effet miroir ». Celui-ci réfléchit la chaleur, permettant un gain de temps d’une demi-heure en cas d’incendie. Ces couvertures sont imperméables et ne laissent pas passer la fumée. Avec un poids estimé à 100 g/m2, elles sont plus légères que les housses de protection classiques.

Plusieurs musées et cathédrales sont déjà équipés des housses Fireguard. La société a fourni le musée Jacquemart-André, le musée des Arts et Métiers à Paris ainsi que la cathédrale et le musée des Arts modernes de Bordeaux. Une fois que la distribution en France sera assurée, l’entreprise prévoit de passer à l’exportation.