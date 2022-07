[Communiqué] Ain : l’entreprise AET au salon CITEXT Troyes 2022

AET est une entreprise de textile implantée à Blyes (Ain), dans le Parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA). Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de maille, notamment de textile technique et d’habillement.

La société invite les créateurs, designers, acheteurs, stylistes de marques, étudiants ou autres acteurs du textile à découvrir ses dernières nouveautés à la prochaine édition du salon CITEXT. L’événement se déroulera à l’Espace Argence à Troyes, les 27 et 28 septembre 2022. Avant ce rendez-vous, AET propose déjà pour cet été de nouveaux piqués, jerseys, bords côtes et côtes en coton bio uni ou chiné.

Pour information, le salon CITEXT est une convention internationale rassemblant des professionnels de l’industrie textile technique et des matériaux souples. Pour AET, ce rendez-vous se révèle être un outil de prospection de nouveaux clients et marchés. L’entreprise aindinoise souhaite, entre autres, identifier des partenaires, valoriser et tester ses offres par le biais de cet événement.