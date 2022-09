[Communiqué] Ain : Int’Air Médical construit une nouvelle usine de près de 5 000 m²

Située à Bourg-en-Bresse (Ain), l’entreprise Int’Air Médical poursuit la construction de son nouveau site sur la zone industrielle « Triangle d’Activités » au sein de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.

Cette usine, qui s’étalera sur environ 5 000 m², permettra à l’entreprise de regrouper ses activités (production, stockage, administratif) qui sont aujourd’hui réparties sur deux sites, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Rémy (Ain). Ces derniers devenus trop exigus ne permettent plus de satisfaire les besoins liés à la croissance de la société, spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique. Son activité consiste à transformer les matières plastiques par extrusion ou par injection pour réaliser des appareils médicaux, à destination des cliniques et des hôpitaux. L’entreprise est présente dans les secteurs de l’aérosolthérapie et de l’oxygénothérapie.

La direction d’Int’Air Médical souligne que l’aménagement de cette usine répond à la volonté de l’entreprise de produire plus, et ce, dans de meilleures conditions environnementales. Cette infrastructure sera opérationnelle d’ici à 2023.