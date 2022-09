[Communiqué] Ain : Int’Air Médical au congrès SFAR du 22 au 24 septembre 2022

La société Int’Air Médical, installée à Bourg-en-Bresse (Ain), participera au congrès SFAR qui se déroulera à Paris du 22 au 24 septembre 2022. Cette entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils tubulaires et de dispositifs pour la thérapie respiratoire. Elle est présente dans les domaines de l’anesthésie, de l’aspiration, de l’aérosolthérapie ainsi que de l’oxygénothérapie.

Ce congrès, organisé par la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR), abordera les thématiques de l’anesthésie, de la réanimation et de la médecine péri-opératoire. Il réunira sur un même site plus de 6 000 participants. Au programme, il y aura des conférences et plusieurs centaines de présentations. L’événement sera l’occasion pour les entreprises participantes, comme Int’Air Médical, d’ancrer leur présence dans le secteur. Lors de ce congrès, cette société auvergnate mettra en avant ses différentes gammes de produits dont ses bocaux d’aspiration médicale.