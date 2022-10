[Communiqué] Ain : Hexcel Composites, les préimprégnés HexPly M9.6FG approuvés par Bureau Veritas.

Implantée à Dagneux (Ain), l’entreprise Hexcel Composites est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de composites à base de fibres de carbone et de matériaux composites depuis 1996. Ses produits sont destinés aux secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la défense et de l’automobile. Précisons que le préimprégné est un produit semi-fini composite constitué d'une résine thermodurcissable ou d'un polymère thermoplastique imprégnant un renfort.

Parmi ces produits, les préimprégnés, notés HexPly, sont disponibles en une large gamme. Ils sont dédiés principalement aux applications dans l’aviation civile et militaire, les hélicoptères et les moteurs.

Au début octobre 2022, le préimprégné HexPly M9.6GF de Hexcel Composites a été approuvé par Bureau Veritas (BV), une société spécialisée dans les tests, l’inspection et la certification. Ce produit peut désormais être utilisé dans la production de pièces pour tous les navires marins certifiés par BV.

Le HexPly M9.6GF est un matériau époxy renforcé de fibres de carbone. Il convient entre autres à la fabrication de mâts et d’autres grands composants structurels pour la propulsion de navires assistée par le vent.