[Communiqué] Ain : Euromotor au salon Équip Auto 2022

Euromotor est une entreprise implantée depuis quarante ans à Brénod (Ain). Elle exerce dans le domaine de la pièce détachée automobile, notamment dans la distribution indépendante sur le marché français et à l’international. La société est expérimentée dans le conseil et l’information dans l’approvisionnement, le stockage, la distribution et l’usage des pièces détachées à destination des groupes automobiles français.

Pour présenter ses innovations et se démarquer de ses concurrents, l’entreprise aindinoise participera à l’édition 2022 du salon Équip Auto qui se tiendra à Paris Expo du 18 au 22 octobre prochain. Soulignons que cet événement est dédié aux services après-vente de l’automobile. Il vise à accompagner la reprise et la transformation du secteur.

Les organisateurs du salon proposent de dessiner et de développer les services à la mobilité de demain, avec les participants. Dans cette optique, les innovations présentées s’appuieront sur le respect de l’environnement et la croissance économique de la filière automobile.

Pour Euromotor, le salon sera une occasion de nouer de nouveaux contacts, d’améliorer sa visibilité, de présenter ses innovations et d’augmenter son chiffre d’affaires.