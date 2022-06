[Communiqué] Ain : Émilie Brot, la nouvelle directrice du Syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain

À la suite du départ à la retraite d’Hugues de Beaupuy, Émilie Brot prendra la direction du Syndicat mixte. Sa nomination a été récemment annoncée par Jean-Louis Guyader, président du Syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain (SMPIPA).

La prise de fonction d’Émilie Brot sera effective à partir du 1er juillet 2022. Il s’agit d’une promotion pour celle qui était la directrice adjointe de cette structure qui gère, aménage et anime le plus grand parc industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rappelons qu’Émilie Brot a intégré le Syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain en 2011. Elle y a franchi les échelons en occupant le poste de chargée du développement avant de devenir l’actuelle nouvelle directrice. Pour cette ancienne responsable du service prospection et implantation de l’association Entreprise Rhône-Alpes International, l’ambition est de s’intéresser aux nouvelles problématiques liées aux énergies, à l’aménagement et à l’évolution des pratiques des entreprises.