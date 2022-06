[Communiqué] Ain : deux nouvelles lignes de broyage pour Broplast

Broplast est une entreprise spécialisée dans la récupération, le traitement et la valorisation des déchets de matières thermoplastiques. Afin d’améliorer son système de tri des déchets, la société a récemment installé deux nouvelles lignes de broyage dans ses deux usines, situées à Izernore (Ain) et à Brion (Yonne). D’une valeur de 450 000 euros, ces équipements devraient permettre la revalorisation des matières plastiques provenant des déchets post-industriels. Pour ce prestataire établi à Haut-Bugey (Ain), l’objectif de cet investissement est de monter en gamme en proposant sur le marché des produits recyclés de qualité supérieure.

Les nouveaux équipements dans les sites de Broplast ont fait l’objet d’une visite officielle effectuée par Stéphanie Pernod, la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l'économie, la relocalisation et la préférence régionale. Cette visite concrétise un soutien régional pour l’entreprise de Haut-Bugey. Précisons que l’aide de la collectivité s’inscrit dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant supervisé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Il s’agit d’une initiative qui a permis de mettre en relation ce prestataire de traitement des déchets avec des acteurs de la transformation du plastique et des équipementiers du secteur automobile.