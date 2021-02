[Communiqué] Ain – Centre Nucléaire de Production d’Électricité du Bugey : l’unité de production no 2 peine à redémarrer

L’unité de production no 2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité du Bugey (CNPE) (Ain) a été reconnectée au réseau électrique national le 15 février 2021. Elle avait été découplée du réseau en janvier 2020 à l’occasion des 4es visites décennales des réacteurs de la centrale. Lors des deux premiers jours de fonctionnement, les équipes du CNPE ont noté une augmentation de la puissance de l’unité de production no 2. Cependant, le 17 février 2021, vers 6 h du matin, elles ont constaté le fait que la turbine du réacteur avait cessé de fonctionner. Par conséquent, elles ont été contraintes de découpler l’unité de production no 2 conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur.

Les techniciens du CNPE du Bugey procèdent actuellement aux diagnostics et aux interventions nécessaires sur l’unité de production no 2. Seule l’unité de production no 5 est connectée au réseau électrique national. Suivant le calendrier des 4es visites décennales des réacteurs du CNPE du Bugey, elle sera mise à l’arrêt à l’été prochain. À noter que l’unité de production no 3 est également en maintenance à cause d’un aléa technique sur un réservoir. Sa visite décennale est programmée en 2023. L’unité de production no 4 est également déconnectée du réseau électrique national. Sa campagne de maintenance a été lancée en même temps que celle de l’unité de production no 2.