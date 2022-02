[Communiqué] Ain : Annelise Rousset et Alice Vettard intègrent le comité exécutif du groupe Orapi

Orapi, dont le siège se trouve à Saint-Vulbas (Ain), vient d’annoncer la nomination d’Annelise Rousset et d’Alice Vettard au comité exécutif du groupe, spécialisé dans la fabrication de produits techniques dédiés à l’hygiène professionnelle. Elles occuperont conjointement les fonctions de directrice administrative et financière, et de directrice des ressources humaines.

La nouvelle DAF, titulaire d’un diplôme de l’École supérieure de commerce de Paris, a déjà travaillé pour de grands groupes internationaux, dont Renault Trucks, Mérieux Nutrisciences ou encore Panzani. De son côté, la nouvelle DRH, titulaire d’un master 2 en droit social international, a exercé pour de grands comptes de la distribution alimentaire, de l’industrie et du BTP, parmi lesquels figurent les groupes Seb, Volvo ou encore Spie Batignolles.

La nomination de ces cadres s’inscrit dans le « Plan ORAPI 2025 », amorcé au printemps 2021 et qui a pour objectif de faire reconnaître le groupe comme « challenger européen » de l’hygiène et de la maintenance professionnelles. Les compétences et expériences des deux nouvelles dirigeantes viendront nourrir et accélérer le développement de ce plan stratégique. Elles renforceront aussi les ambitions internationales du groupe.