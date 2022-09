[Communiqué] Ain : ALPOL Cosmétique se lance pour le Luxe Pack 2022 à Monaco.

La société ALPOL Cosmétique sera présente au Luxe Pack 2022 qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain au Grimaldi Forum Monaco. Cette entreprise de Château-Gaillard (Ain) met au point des formules et fabrique des produits de soin de la peau et de protection solaire. Elle agit pour le compte de grands groupes et des PME en France et hors du pays.

Précisons que ce salon, d’une envergure internationale, est dédié au packaging de luxe. Il rassemblera sur un même site les grands noms de la production d’emballages et de matériaux d’emballage, les fabricants de machines…

ALPOL Cosmétique voit en ce rendez-vous une opportunité de conforter sa compétitivité dans le domaine du conditionnement à façon, l’une de ses autres branches d’activité. Soulignons que le conditionnement à façon consiste en la mise en contenant d’un produit pour qu’il bénéficie d’une meilleure condition de stockage, de vente, mais aussi d’utilisation et de consommation.