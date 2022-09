[Communiqué] Ain : Alpol Cosmétique parmi les participants du Cosmetic 360

La société Alpol Cosmétique, implantée à Château-Gaillard (Ain), participera à la huitième édition du Cosmetic 360 qui se tiendra du 12 au 13 octobre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris. Cette entreprise formule, fabrique et conditionne des produits de soin de la peau et de protection solaire pour le compte de groupes cosmétiques et pharmaceutiques nationaux et internationaux. La société entend conforter sa visibilité et sa notoriété aussi bien dans l’Hexagone qu’à l’étranger lors de ce rendez-vous dédié à l’innovation de la filière parfumerie-cosmétique.

Pour cette édition, le salon rassemblera quelque 220 exposants issus de plus de 50 pays. Comme chaque année, le Cosmetic 360 Awards sera proposé. Il s’agit d’un concours dont le but est de soutenir et de valoriser les meilleures innovations des exposants. Ces derniers seront répartis dans plusieurs catégories, dont les matières premières, fabricants à façon et formulations, packaging, machines industrielles, intelligence artificielle, tests et analyses, marques et distribution.