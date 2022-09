[Communiqué] Ain : All’Chem repris par Speichim Processing

La société Speichim Processing, spécialisée dans la purification de produits chimiques et la régénération de solvants industriels (vernis, colles, peintures), continue de renforcer son maillage géographique. L’entreprise de Saint-Vulbas (Ain) vient de racheter, cet été 2022, le site de production d’Axyntis, All’Chem, situé à Montluçon (Allier). Cette manufacture se développe dans la conception et la fabrication de molécules actives pour les secteurs de la pharmacie et de la santé animale.

Le site All’Chem vient ainsi compléter la palette d’expertise de Speichim Processing au service d’un large panel de clients européens, notamment ceux qui évoluent dans les secteurs de la chimie, de la cosmétique, de la pétrochimie et de la pharmacie. Par ailleurs, ce rachat devrait permettre à Speichim Processing d’étoffer son effectif avec les salariés du site All’Chem. Cette opération s’inscrit dans une politique de croissance et de diversification de l’entreprise aindinoise. Rappelons qu’elle est une filiale du groupe industriel Séché Environnement, spécialiste du traitement et de la valorisation de tous types de déchets.