[Communiqué] Ain : Akwel va investir 50 millions d’euros par an, pendant cinq ans

La société Akwel, implantée à Champfromier (Ain), développe, fabrique et commercialise des composants pour le management des fluides et les mécanismes automobiles. L’activité de l’entreprise s’organise autour de plusieurs familles de produits dont les mécanismes d’ouverture et d’articulation (arrêts et charnières de portes, serrures, pédaliers, commandes d’ouverture…), les pièces liées aux moteurs (répartiteurs d’air, systèmes de filtration et de refroidissement, rampes d’injection…) ou encore les systèmes à carburant.

La société, créée en 1972, compte plus de 35 sites de production dont certains sont installés hors de France, où elle réalise une bonne partie de son chiffre d’affaires. Afin de soutenir son activité, l’entreprise, présidée par Mathieu Coutier, prévoit d’investir 50 millions d’euros par an, et ce, pendant cinq ans. Ces fonds seront consacrés à l’optimisation de ses processus de production et au développement de nouveaux produits afin de diversifier son offre, et donc d’enrichir sa clientèle aussi bien nationale qu’internationale.