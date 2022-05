[Communiqué] Ain : Air Traitement Process change de main

Alter Ego, groupe de PME spécialisées dans l’électricité, le génie climatique et l’installation de cuisines professionnelles, vient de racheter la société Air Traitement Process (ATP), située à Miribel (Ain). Cette entreprise, présidée par Éric Porto, évolue dans le traitement et le conditionnement d’air industriel. Son acquisition s’est faite grâce à l’appui de Philippe Baudin, dirigeant de la société SPMB2 et associé de longue date d’Alter Ego.

Cette opération répond à plusieurs enjeux pour le groupe. Elle contribuera à son développement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc à sa présence en France. Cette reprise lui permettra aussi d’élargir son offre, d’étoffer sa clientèle et d’accélérer sa croissance.

À la suite de ce rachat, Philippe Baudin, qui dispose d’une expertise dans les métiers du génie climatique, va occuper la fonction de président d’ATP, au côté de Patrick Séon, actionnaire historique de cette société aindinoise. Ce dernier occupera le poste de directeur général d’ATP, tout en restant associé de cette structure.

Après avoir développé l’entreprise pendant de nombreuses années, Éric Porto et son épouse comptent, quant à eux, prendre du recul.