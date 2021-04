[Communiqué] Aelis Farma : 6 M€ d’aides de la Commission européenne pour la recherche thérapeutique contre la trisomie 21

Aelis Farma, une société de biotechnologies basée à Bordeaux (Gironde), a reçu un soutien financier de 6 M€ de la part de la Commission européenne. Cette aide vise à renforcer les recherches sur le candidat-médicament AEF0217, luttant contre les troubles cognitifs dus au syndrome de Down, une maladie génétique caractérisée par des traits du visage particuliers, une déficience intellectuelle et des retards de développement. « Ce financement européen va constituer un véritable accélérateur pour ce projet capital », confie le docteur Pier Vincenzo Piazza, cofondateur d’Aelis Farma.

La conception de l’AEF0217 a été lancée en mars 2021, au sein de l’Institut de recherche médicale de l’hôpital del Mar, à Barcelone. « Son processus de développement est unique, puisque nous avons décidé de nous focaliser sur le déficit principal des personnes porteuses du syndrome de Down, à savoir la mémoire de travail, qui n’avait jusqu’à présent pas vraiment été étudié chez l’animal à cause de barrières technologiques », explique Rafael de La Torre Fornell, développeur et coordonnateur du processus de recherches.

Quatre phases de test sont prévues pour voir les effets positifs et négatifs de l’AEF0217. Les deux premières seront effectuées sur plusieurs centaines de personnes, incluant des individus porteurs de la trisomie 21.