[Communiqué] Actil : de nouvelles compétences en interne

Fondée à Moréac (Morbihan) en 2001 et fusionnée avec la société MCS en 2018, l’entreprise Actil est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements industriels. Elle intervient dans la réalisation de projets industriels et dans l’amélioration des processus de fabrication existants. La société bretonne travaille pour un grand nombre d’industries (agroalimentaire, BTP, métallurgie, chimie, etc.). Elle dispose de deux ateliers équipés de moyens traditionnels et de moyens plus spécifiques.