[Communiqué] À Semoy, l’usine du laboratoire Merck recrute des opérateurs de production

En dépit de la crise sanitaire, l’année 2021 s’annonce positive pour l’usine du laboratoire Merck à Semoy (Loiret). Le site industriel qui fabrique des médicaments contre le diabète de type 2 a produit plus de 4 milliards de comprimés à base de metformine l’année dernière. Dans la poursuite de ses activités, Matthieu Bodard, le directeur de l’usine, souhaite recruter 25 opérateurs de production. « Ce sont des métiers de plus en plus techniques pour conduire des machines à pilotage numérique. Nous formons en interne avec le soutien de Pôle emploi et des instituts de formation », a-t-il souligné. Par ailleurs, il a tenu à préciser que : « on prend des candidatures spontanées et des débutants avec l’agilité technique et informatique… On ne cherche pas la prise de risque ou des gens qui voudraient innover. La sécurité du produit prime ».