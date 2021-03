[Communiqué] À Riom, Ingener8 a mis au point un masque virucide

Le fabricant français de maillots de bain, Vincent Argillier, a décidé d’utiliser un tissu antiviral et antibactérien pour créer des masques antivirus au sein de sa société, Ingener8. En partenariat avec un fournisseur suisse du secteur textile, l’entreprise basée entre Riom et Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) propose un masque capable de s’attaquer au virus et de le rendre inactif grâce à une très haute technologie. Le tissu, traité en Suisse avec une solution biocide, est ensuite confectionné en Europe.

Les masques sont lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois. Ils ont donc l’avantage d’être plus écologiques et économiques. Ces accessoires ont la propriété de filtrer 100 % des particules émises d’une taille de 3 microns et 33 % de celles de 0,3 micron, tout en gardant une bonne respirabilité. En outre, ces masques de protection s’adaptent bien à la forme du visage de l’utilisateur. Le P.-D.G. d’Ingener8 ambitionne de recycler les masques utilisés. « Nous sommes en train de réfléchir à un système de collecte chez les petits commerçants et de recyclage pour, par exemple, faire de l’isolant thermique et phonique », affirme-t-il.