[Communiqué] À Pringy, l’entreprise Cheney se lance dans la production de cache-cou anti-Covid

Depuis l’annonce de la réouverture des stations de ski, et celle du Premier ministre Jean Castex à propos du port du masque obligatoire dans les remontées mécaniques et les files d’attente, un tour de cou protégeant du froid et du Covid-19 est fabriqué en Haute-Savoie, à Pringy. La société Cheney, spécialisée dans la sérigraphie et l’impression numérique, est la seule société haut-savoyarde à le fabriquer. Les commandes s’accélèrent durant ces derniers mois de l’année, et les ateliers de production sont en effervescence pour faire face à ce pic d’activité au sein de l’entreprise.