[Communiqué] À Pithiviers, Orgapharm prévoit de recruter 37 collaborateurs qualifiés

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 a mis en évidence la forte dépendance de la France auprès de l’Inde et de la Chine pour la production de principes actifs pharmaceutiques. C’est dans ce contexte que la société Orgapharm, installée à Pithiviers (Loiret), multiplie son effort d’investissement afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments sur le territoire français. En effet, Orgapharm compte lancer, d’ici septembre 2022, la production de huit principes actifs dédiés à la fabrication des médicaments utilisés comme anesthésiques, à savoir l’adrénaline, le fentanyl, le propofol, etc. Elle prévoit aussi de créer un atelier de développement des molécules utiles pour les traitements anti-cancer. Filiale créée par le groupe de chimie fine Axyntis, l’entreprise Orgapharm est spécialisée dans la fabrication de principes actifs pour la pharmacie et de produits cosmétiques.