[Communiqué] À Montpellier, Covivio a livré à Orange son nouveau campus et son pôle de services

Covivio est une société de gestion foncière établie à Metz (Moselle). Début juin 2021, elle a annoncé la livraison à Orange d’un immeuble de 6 500 m², en plus du campus. Ces nouveaux locaux sont situés à Montpellier (Hérault). Le campus compte un immeuble de quatre niveaux, pour une surface totale de 16 500 m2, lequel est agrémenté de trois cours intérieures. Le bâtiment de 6 500 m2, baptisé La Bastide, fait quant à lui office de pôle de services (restauration, business center, et fitness et bien-être).

La livraison de ces nouveaux locaux renforce le partenariat entre les Orange et Covivio. Dans un communiqué publié le 8 juin 2021 par Covivio, Marielle Seegmuller, directrice des opérations, déclare : « Avec ces deux opérations, nous faisons la preuve de notre savoir-faire, d’une part, en matière de redéveloppement et d’offre servicielle, et d’autre part, en matière d’accompagnement long terme de nos clients, comme Orange, pour qui nous sommes fiers de livrer aujourd’hui ce nouveau campus ».