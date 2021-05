[Communiqué] À Lisieux, Lormauto requalifie les véhicules anciens

C’est un nouveau concept imaginé par Sébastien Rolo, fondateur de la start-up normande Lormauto, installée à Lisieux (Calvados). « On récupère des véhicules soi-disant en fin de vie. On réutilise ce qui existe déjà et on change ce qui doit être changé pour que la voiture soit infiniment durable », explique le créateur de la société. Celui-ci propose en effet de recycler les véhicules d’occasion à moteur thermique et de les transformer en voitures dotées d’un moteur électrique. Le 7 avril dernier, l’entreprise a sorti son prototype : la Renault Twingo. Ce jour-là, Hervé Morin, président de la Région Normandie, a visité la start-up ; une occasion pour lui de pouvoir tester la « Twingo1 Lormauto ».