[Communiqué] À Gien, l’usine Essity se dote d’une nouvelle tour de séchage

Le groupe suédois Essity vient d’investir une somme de 4 M€ dans la mise en place d’une tour de séchage au sein de son usine de fabrication de papier-toilette et de mouchoirs Lotus et Moltonel de Gien (Loiret). Ce nouvel équipement, de 150 tonnes et 6 m de haut, permettra de réduire la consommation d’énergie de 10 % et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le site de Gien a accéléré la cadence pour répondre à la forte demande des consommateurs. En effet, « la production de papier-toilette est passée de 75 % à 90 % », indique Marc Specque, directeur de la communication d’Essity. Les salariés sont mobilisés sur les chaînes de production pour fournir chaque jour près de 2,6 millions de rouleaux de papier-toilette et d’essuie-tout, ainsi que 7 millions de mouchoirs à usage unique. L’usine fonctionne pratiquement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Son effectif est passé de 450 à 480 personnes en moins de 12 mois. Par ailleurs, le site prévoit de recruter une vingtaine de salariés cette année. Les profils recherchés sont notamment des ingénieurs process, des techniciens de maintenance et des conducteurs de machines automatisées.