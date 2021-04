[Communiqué] À Frontignan, la société Prism produit des masques FFP2 100 % made in France

Le concept de l’entreprise Prism, créée en août dernier à Frontignan (Hérault), est né de deux professionnels de santé : Jean-Marc Azam, dirigeant de Valéa Santé, et Christian Curel, DG de la start-up I2A, spécialisée dans le diagnostic microbiologique. L’objectif de ces cofondateurs est de créer dans le département une filière industrielle 100 % française reconnue dans la fabrication de matériels de protection sanitaire, comme les masques, les charlottes, les surchaussures, etc.

2 M€ ont été investis dans la construction de l’usine héraultaise et 1 M€ dans l’acquisition des outils de production. Les deux cofondateurs de Prism envisagent d’injecter encore 1 M€ pour l’achat de deux nouvelles machines de production de masques, conçues par l’entreprise française Enthon Engineering basée à Lunel (Hérault). La société veut être exemplaire avec une filière sanitaire 100 % française aussi bien pour la matière première que pour la chaîne de production. « Nous produisons des masques FFP2 100 % made in France et même 100 % made in Hérault. Nous devons à terme produire un million de masques FFP2 par semaine à Frontignan », indiquent les dirigeants de Prism. « À terme, avec cinq lignes de production, le groupe devrait atteindre les 50 salariés », estime Jean-Marc Azam.