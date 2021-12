[Communiqué] À compter de 2022, R’Pur transformera les coquilles Saint-Jacques en carbonate de calcium

Le spécialiste de recyclage R’Pur, implanté à Caen (Calvados), se lance dans le traitement et la valorisation des coquilles Saint-Jacques, considérés comme des biodéchets. Dès 2022, elle prévoit de les transformer (par broyage) en carbonate de calcium dans une nouvelle usine à Bayeux (Calvados). Le produit obtenu sera ensuite revendu aux acteurs de la filière industrielle (plasturgie, pharmacologie, cosmétique, etc.). Cette usine sera en mesure de valoriser jusqu’à 40 000 tonnes de ces biodéchets. Notons qu’à partir d’octobre 2022, les déchets de coquilles Saint-Jacques ne pourront plus être incinérés comme les autres ordures ménagères.