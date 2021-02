[Communiqué] 3Defrance&co : l’impression 3D en faveur de l’économie circulaire

Philippe De Francesco, le fondateur de la start-up 3Defrance&co, a été le lauréat du prix coup de pouce de France grâce à sa campagne de crowdfunding intitulée « Prolongez la vie de vos objets ».

L’économie circulaire vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental. C’est en se basant sur ce concept que la start-up, basée à Aydat (Puy-de-Dôme), a pu proposer une nouvelle manière de consommer. Celle-ci se focalise sur la fabrication des pièces dessinées grâce à la technologie de l’impression 3D. Ces pièces sont, ensuite, destinées à remplacer les pièces détériorées des appareils en panne. Et pour s’inscrire à 100 % dans l’économie circulaire, toutes les pièces seront conçues et fabriquées en France.