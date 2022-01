Communication : Industrie Pharma réinvente son offre digitale

© DR Votre nouvelle page d'accueil www.industriepharma.com

En ce début d’année 2022, le magazine Industrie Pharma ouvre une nouvelle page de son histoire. Il intègre le site Internet de L’Usine Nouvelle, devenant le pilote de son secteur Pharma. Cette opération est une opportunité unique pour Industrie Pharma d’élargir sa visibilité grâce à l’audience considérable, qui se chiffre en millions de pages vues, de cette plateforme dédiée à toutes les industries, leader sur le marché. Mais Industrie Pharma n’arrive pas les mains vides. Il emmène avec lui plus de dix ans d’archives, ainsi que toute son équipe éditoriale, experte dans le domaine de la chimie fine, de la pharma et des biotechs, que vous retrouverez quotidiennement dans cet espace dédié à la pharma.

Tous les contenus digitaux d’Industrie Pharma se trouvent donc conservés. Mais grâce à cette fusion, les lecteurs vont bénéficier d’un site Internet plus moderne, plus ergonomique et enrichi de nombreuses fonctionnalités, dont l’accès à des magazines en ligne, à des contenus exclusifs, et bientôt à des webinairs de la rédaction. Le tout dans un environnement industriel plus complet, apporté par les rédactions de L’Usine Nouvelle ainsi que de celles d’InfoChimie, d’Emballages Magazine ou de Plastiques&Caoutchoucs qui ont rejoint la plateforme en même temps qu’IndustriePharma.

À l’heure de la transformation digitale et du développement des réseaux sociaux, c’est donc une formidable opportunité qui se dessine pour Industrie Pharma, mais qui ne signe pas la fin de sa version papier. Bien au contraire. Le magazine perdure avec six publications par an et des dossiers toujours plus complets couvrant des domaines clés : sous-traitance, bioproduction, emballage, salles propres, transformation digitale…

Chers lecteurs - et futurs lecteurs - d’IndustriePharma, nous espérons vivement que vous vous réjouirez de notre nouvelle proposition digitale et print, en espérant qu’Industrie Pharma gardera sa place comme source d’information et d’inspiration dans la pratique de votre métier.