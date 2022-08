Commerzbank: Bénéfice meilleur que prévu au 2e trimestre avec la hausse des taux d'intérêt

La banque allemande a enregistré un bénéfice net trimestriel de 470 millions d'euros, à comparer à la perte de 527 millions d'euros subie an plus tôt et aux prévisions moins optimistes des analystes, qui s'attendaient en moyenne à 370 millions d'euros, selon un consensus fourni par Commerzbank.

Le retour aux bénéfices de la deuxième banque allemande est un succès pour le président du directoire, Manfred Knof, qui a rejoint le groupe début 2021 pour mener une restructuration de 2 milliards d'euros impliquant la fermeture de centaines de succursales et la suppression de 10.000 emplois.

"Nous sommes bien équipés pour les défis à venir", a déclaré Bettina Orlopp, directrice financière de Commerzbank.

Le groupe avait généré une perte au titre de la même période l'année dernière en raison d'une restructuration et après une dépréciation pour mettre fin à un projet d'externalisation de ses activités de règlement de titres.

