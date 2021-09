Comment Waste Marketplace simplifie la gestion des déchets et révolutionne leur traçabilité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

1 000 tonnes ou 5 000 tonnes de déchets industriels… Aujourd’hui encore, de nombreux chantiers ou sites n’ont pas de données fiables sur leur production de déchets. Pourtant, la maîtrise du reporting déchets est un enjeu central. Avant tout, c’est une obligation réglementaire, tout producteur de déchets devant tenir à jour un registre de suivi.

Listant toutes les données relatives à leur production, leur expédition et leur traitement, ce reporting est essentiel pour attester de leur traçabilité. « Un producteur ou détenteur de déchets est responsable du devenir de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, souligne Jérôme de Tomasi, Fondateur et CEO de Waste Marketplace. Il doit connaître les conditions dans lesquelles ils ont été collectés, transportés et traités. » Au-delà de la conformité réglementaire, ce reporting est un outil indispensable de pilotage de la stratégie RSE car il permet de définir des indicateurs pertinents de suivi de la gestion des déchets.

La traçabilité des déchets, une tâche complexe

Si les responsables QSE* ont conscience de l’importance de maîtriser ce reporting, ils reconnaissent qu’il est difficile d’avoir des informations consolidées, notamment dans le cas d’une configuration multisites avec des prestataires différents. « En général, chaque prestataire transmet l’information au responsable QSE qui doit ensuite la consolider sur Excel, déplore Jérôme de Tomasi. C’est un exercice chronophage, non exhaustif et souvent inexact. » Autre problématique : trouver le meilleur traitement pour chaque déchet. Bien souvent, les responsables QSE n’ont ni les ressources ni le temps nécessaire pour s’en charger.

Résultat : ils s’adressent à un prestataire unique pour tous leurs déchets, avec à la clé des coûts souvent plus élevés et des taux de valorisation non optimisés. Aujourd’hui en France, une partie significative des déchets industriels et de construction est encore enfouie dans des décharges ! Pourtant des solutions plus vertueuses existent. « Selon la filière et le prestataire choisi, le taux de valorisation peut aller de 0 % (enfouissement) à 100 % par le réemploi ou la réutilisation des déchets, explique Jérôme de Tomasi. Cette solution est la plus vertueuse mais aussi la plus complexe à mettre en œuvre. Il est aussi possible de recycler la matière composant un déchet pour créer un nouveau produit (valorisation matière) ou d’utiliser un déchet comme combustible pour créer une source d’énergie (valorisation énergétique). »

Waste Marketplace, un outil révolutionnaire

Imaginez un monde où les opérationnels et responsables QSE puissent facilement gérer leurs déchets et suivre leur traçabilité en toute transparence, et cela en un seul et unique endroit ? Ils auraient alors toutes les cartes en main pour optimiser la gestion de leurs déchets.

C’est exactement ce que propose la plateforme digitale Waste Marketplace, lancée en 2018 par Jérôme de Tomasi. Cet ancien de Vinci a développé une solution révolutionnaire qui optimise et simplifie considérablement la gestion des déchets. Comment ? En mutualisant les recherches et audits des prestataires à proximité d’un site afin de sélectionner les meilleurs (taux de valorisation et coûts) et en assurant une traçabilité totale. Et ce, en quelques clics seulement et via un interlocuteur unique !

Choix du meilleur prestataire, commande de bennes, suivi des mouvements, accès à des données fiables en temps réel, traçabilité : les bénéfices sont multiples. De leurs côtés, les responsables QSE sont déchargés des tâches chronophages pour se concentrer sur des actions à valeur ajoutée puisqu’ils ont accès à des reporting automatiques et fiables et des documents réglementaires centralisés !

Positionnée initialement sur les déchets de chantier, la jeune pousse villeurbannaise gagne du terrain auprès des acteurs industriels, séduits par la simplicité et l’efficacité de l’application. Avec un chiffre d’affaires multiplié par deux tous les ans depuis sa création et des taux de valorisation bien supérieurs à la moyenne du marché (80 % contre 50 % environ pour les déchets de chantier), Waste Marketplace s’impose progressivement comme une vraie alternative aux grands acteurs du secteur.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Ne manquez pas la conférence donnée par Waste Marketplace « Comment simplifier la mise en œuvre et le pilotage de votre politique déchet ? » qui se tiendra le jeudi 14 octobre 2021 à 16h50 au sein du Forum Economie Circulaire, sur le salon Pollutec, à Eurexpo Lyon. En présence de : Guillaume Challe, Chef d’entreprise chez VINCI Facilites Recherche Industrie et lieux de Vie (RIV), Grégory Bouchet, Chef de groupe Système de Management de l’Entreprise (SME-QE) chez Bouygues Bâtiment Sud-Est et Jérôme de Tomasi, CEO et fondateur de Waste Marketplace.

Rendez-vous le 14 octobre 2021 à 16h50 sur le Forum Economie Circulaire.

* QSE : Qualité Sécurité Environnement

Stéphanie Livingstone-Wallace

Contenu proposé par Waste Marketplace