Comment Vinci Immobilier compte atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette dès 2030

La loi Climat et résilience adoptée à l’été 2021 fixe un objectif national : zéro artificialisation nette des sols en 2050. Un cap que le promoteur Vinci Immobilier compte atteindre, sous sa propre marque, dès 2030. « L’artificialisation consiste à altérer les fonctions essentielles du sol. Dès 2022, nous renonçons aux opérations qui artificialisent plus qu’elles ne construisent. La promotion immobilière fait partie des professions qui contribuent à l’artificialisation, et demain, nous devrons faire partie de la solution », estime Diego Harari, directeur Innovation et développement durable chez Vinci Immobilier.