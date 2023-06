Comment Vinci Concessions réduit l'empreinte environnementale de ses aéroports

Dans la course à la décarbonation du transport aérien, responsable d’environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les aéroports ont un rôle à jouer. Joffrey Maï, le directeur développement durable de Vinci Concessions, un chimiste qui a fait ses armes environnementales chez Renault, en est persuadé. Mais à son arrivée dans le pôle Concessions du groupe de BTP, en 2014, il a dû imaginer de toutes pièces une stratégie pour décarboner les 23 aéroports que le groupe opérait à l’époque, parmi lesquels 10 en France, dont celui de Nantes (Loire-Atlantique). Mais aussi ceux ayant intégré par la suite le réseau Vinci Airports comme les aéroports de Toulon (Var), Santiago (Chili), Salvador de Bahia (Brésil), Osaka (Japon), Lyon (Rhône), Belgrade (Serbie), ou encore, cette année, 13 aéroports au Mexique. Et pas question de se contenter de faire gravir à ces infrastructures les six échelons de la certification internationale Airport Carbon Accréditation (ACA), mise en place en 2010.

Un outil d'auto-évaluation

