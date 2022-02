Comment Vedettes de Paris compte convertir ses bateaux touristiques à l’électrique

Vedettes de Paris navigue vers un tourisme plus durable. Concurrente des Bateaux Mouches et des Bateaux parisiens, cette entreprise (de 70 à 100 salariés selon les saisons) spécialisée dans les croisières touristiques à Paris, avec cinq bateaux de 250 passagers, planche actuellement sur l’électrification de sa flotte entre la mi-2022 et 2024. Invités en septembre 2021 à prendre part à la Convention des entreprises pour le climat, qui réunit 150 PME et ETI , ses managers ont accéléré la démarche. « Cela a été une claque. L’urgence de la situation nous a réellement surpris. Malgré les difficultés économiques, nous avons décidé de lancer le projet », indique Vincent Delteil, directeur de site. Le coût de la conversion est estimé à 7,5 millions d’euros.

