Comment va fonctionner le nouveau fonds d'investissement dans les métaux critiques soutenu par l'Etat

«Enfin!», juge Christian Mion. «C’est très positif», réagit Julien Masson. «Bravo!» félicite Bruno Jacquemin. A la suite de l'annonce le 11 mai dernier, de la création d'un fonds abondé par l'Etat pour sécuriser les approvisionnements en métaux critiques, l’expert du secteur minier chez le cabinet EY, le directeur de la stratégie du groupe Eramet, ou encore le directeur du lobby français des mines et des métaux A3M se sont réjouis à l'unisson. Le fonds, géré par la société d'investissement Infravia avec pour objectif de lever deux milliards d'euros en 2024 (dont 500 millions sont déboursés par l'Etat) était très attendu par l'industrie minière. Il doit maintenant faire ses preuves, et convaincre les industriels de sa capacité à aider les acteurs français et européens dans la compétition pour l’accès aux métaux critiques.

Pourquoi un tel fonds ?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]