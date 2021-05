Comment Unilever continue de donner le la sur le climat

15 jours gratuits et sans engagement

Cette fois encore Unilever montre l'exemple. Le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 milliards d'euros en 2020, vient de faire approuver, par ses actionnaires, son plan pour le climat. C'est la première fois qu'un groupe de cette taille soumet ses ambitions environnementales à l'aval de ses investisseurs. "Nous faisons cela pour être transparent sur nos plans et pour renforcer l'engagement et le dialogue avec nos investisseurs" expliquait le groupe avant son assemblée générale.