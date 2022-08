Comment TotalEnergies va produire du pétrole au milieu des éléphants en Ouganda

La vue sur lac Albert, qui marque sur 160 km de long la frontière ouest entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo, est à couper le souffle. Elle se dévoile au tournant d’une route flambant neuve, construite par le gouvernement avec les Chinois pour faciliter l’accès depuis la capitale Kampala aux nouvelles installations pétrolières du pays. Fin juillet 2022, le petit groupe de journalistes français et ougandais invités par TotalEnergies pour découvrir « sur le terrain » ce projet controversé implanté en partie sur le parc naturel des Murchison Falls, a le temps d’apprécier le panorama. Dans un pays où les pistes sont plus nombreuses que les routes et où le nombre de morts dans des accidents impliquant des camions ougandais ne cesse d’augmenter, la vitesse y est limitée à 40 km/h. Et il va falloir s’habituer à la lenteur. TotalEnergies a décidé de limiter à 20 km/h tous les déplacements de ses véhicules dans le parc, mais aussi sur tout le district de Buliisa, épicentre de son projet pétrolier de Tilenga. Car les animaux, sauvages ou non, peuvent traverser à tout moment. Or pas question pour la major française d’être responsable d’une quelconque atteinte à la biodiversité liée à ce projet.

