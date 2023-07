Comment TotalEnergies tente de faire du transport et stockage de CO2 un business

TotalEnergies accélère dans la capture et le stockage sous-marin du CO2. Pour atteindre son objectif de 10 millions de tonnes de CO2 résiduel stockés par an en 2030 et 50 à 100 millions de tonnes par an en 2050, il sait ne pas pouvoir compter uniquement sur la capture de CO2 sur ses sites. Même si TotalEnergies affiche des projets de capture et réutilisation de CO2 en Papouasie Nouvelle-Guinée et en Australie, et pourrait aussi capter du CO2 sur sa raffinerie de Donge (Loire-Atlantique) dans le cadre du nouveau projet GOCO2. Il ne peut pas non plus s'appuyer uniquement sur les puits de carbone naturels dans les forêts et son unité business Nature Base Solutions. «Pour le NBS, il est plus difficile d’augmenter l’échelle», explique Étienne d’Angles-Auriac, vice-président CCS de TotalEnergies.

