Comment Total renforce son influence à Polytechnique et sur le plateau de Saclay

“C’est avec cette implication et cette solidarité que je contribuerai, si je suis élue, aux activités de l’AX”, conclut Nathalie Brunelle dans sa lettre de motivation datée du 28 février pour postuler au conseil d’administration de l’association d'anciens élèves de l’École Polytechnique, surnommée l’AX.

Chez certains élèves et anciens de Polytechnique, cette candidature interpelle. Car Nathalie Brunelle dirige le projet Total@Saclay, qui prévoit l’implantation d’un centre de recherche et innovation de l'entreprise à proximité du campus de l’école. Un chantier qui crée depuis plusieurs mois des remous au sein de l’X et pour lequel le PDG de Total Patrick Pouyanné a récemment été visé par une plainte pour prise illégale d’intérêts. “Nathalie Brunelle a-t-elle notifié son supérieur hiérarchique du potentiel conflit d'intérêt ?”, s’interroge ironiquement un ancien de l’X sur le groupe Facebook “l'École n'est pas à vendre”, fondé pour contester l’arrivée de Total et composé d’environ 1 100 membres de toutes les promotions des écoles du plateau de Saclay.

Une candidature personnelle

[...]