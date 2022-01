Comment Thales veut traquer les drones illégaux

Thales participera-t-il à la Coupe du monde de rugby en 2023 et aux jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Il se verrait bien, en tout cas, y jouer les premiers rôles. Le groupe d’électronique et de défense participe à l’appel d’offres Parade, lancé par la Direction générale de l’armement pour mettre en œuvre à l’échelle européenne des systèmes anti-drones, qui doivent être opérationnels au plus tard fin 2022. Avec de nouvelles briques technologiques dévoilées cet automne, la contre-attaque repose sur un triptyque immuable : détecter, identifier, neutraliser.