Comment Thales a rejoint le top 5 mondial des acteurs de la cybersécurité

Thales se renforce à nouveau dans cybersécurité. Le groupe a annoncé le 25 juillet son intention d’acquérir la société américaine Imperva pour un montant de 3,6 milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième acquisition la plus importante de l’histoire de Thales après celle de Gemalto en 2019. Détenue jusqu’ici par le fonds Thoma Bravo, la société basée à San Mateo en Californie compte 1 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 500 millions de dollars. Elle revendique parmi ses clients sept des plus grandes banques mondiales et six des plus grands opérateurs télécoms. «Imperva est un actif assez rare qui va nous permettre de créer avec notre propre activité de cybersécurité un acteur de classe mondiale positionné sur des segments à forte croissante et forte profitabilité», s’est félicité Patrice Caine, PDG de Thales.

